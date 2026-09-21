Katar Başbakanı Al Sani, 5 yılda 60 milyar dolarlık yatırım öngören platformu duyurdu - Son Dakika
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Katar Başbakanı Al Sani, 5 yılda 60 milyar dolarlık yatırım öngören platformu duyurdu

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Katar Başbakanı Al Sani, Orta Doğu'da son dönemde yaşanan 'deprem'in güvenlik ve istikrar varsayımlarını sınadığını, egemenliğe saygı çağrısı yaptığını söyledi. Al Sani, Doha Yatırım Platformu'nu duyurdu; 5 yılda 60 milyar doları aşan fırsat öngörüldüğünü belirtti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Orta Doğu'da son dönemde adeta bir "deprem" yaşandığını ve bu durumun güvenlik ile istikrar varsayımlarını sınadığını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Al Sani, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında düzenlenen Katar Ekonomi Forumu - Bloomberg'in açılışında konuştu.

Bölgede yaşanan gelişmelerin sarsıcı etkilerine dikkati çeken Al Sani, Orta Doğu'da son dönemde adeta bir "deprem" yaşandığını, bu "depremin" artçı sarsıntılarının sınırların çok ötesine uzandığını vurguladı.

Bu durumun güvenlik ile istikrar varsayımlarını sınadığını belirten Al Sani, ABD ve İsrail'in İran'a ve İran'ın da misilleme saldırılarına işaret ederek, "Bölgenin, egemenlik ilkesine saygının hakim olduğu ve hiçbir ülkenin bir diğerine tehdit oluşturmadığı bir çerçeveye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Katar'ın arabuluculuk çabalarında kararlı bir ortak, güvenilir bir enerji tedarikçisi ve uzun vadeli bir yatırım ortağı olmaya devam edeceğini belirten Al Sani, ülkesinin iletişim kanallarını açık tutmak, gerilimi düşürmek ve diplomatik mutabakatları desteklemek amacıyla bölgesel ve uluslararası ortaklarla çalıştığını aktardı.

60 milyar doları aşan yatırım hamlesi

Bölgesel krizlerin ülke ekonomisine yansımalarına değinen Al Sani, Katar'ın ekonomik temellerinin güçlü kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Al Sani, konuşmasında Katar Yatırım Otoritesinin yerel yatırım portföyünü yönetmek, geliştirmek ve ülke ekonomisinde uzun vadeli katma değer yaratılmasını hızlandırmak amacıyla hazırlanan "Doha Yatırım Platformu"nun faaliyete geçtiğini duyurdu.

Al Sani, platform aracılığıyla özel sektörün katılımını genişleterek ekonomik büyümenin ana motoru haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Önümüzdeki 5 yıl içinde Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP) projeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 38,5 milyar dolar değerinde yeni altyapı projesinin ihaleye çıkarılmasının beklendiğini belirten Al Sani, ilk ihale süreçlerinin derhal başlatılacağını ifade etti.

Al Sani, gayrimenkul ve konaklama sektörlerindeki bağımsız projelerin de 22,5 milyar dolarlık özel yatırım çekmesinin öngörüldüğünü, tüm bu fırsatların 5 yıllık süreçte toplamda 60 milyar doları aşan bir ekonomik büyüklüğe ulaştığını dile getirdi.

Katar, ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda Tahran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından, altyapı ve ekonomik tesisleri de dahil olmak üzere ABD üslerini hedef alan İran'ın misilleme saldırılarına maruz kalmıştı.

Doha, Riyad, Amman, Manama, Abu Dabi ve Kuveyt ile birlikte söz konusu misilleme saldırılarından etkilenen Arap başkentleri arasında yer almıştı.

Kaynak: AA
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