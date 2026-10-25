Katar Başbakanı Al Sani, Doha'da Dibeybe ile görüşüp Libya'ya desteği yineledi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, başkent Doha'da düzenlenen "9. Dünya Yatırım Forumu" kapsamında Dibeybe ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ve bunu geliştirmenin yolları ile bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Al Sani, Libya'nın birliğine ve Libya halkının istikrar ile kalkınma yönündeki beklentilerinin karşılanmasına yönelik Katar'ın desteğini yineledi.

Katar'ın Libya'daki siyasi süreci ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarını tam olarak desteklediğini belirten Al Sani, Libya'nın egemenliğini koruyacak tüm barışçıl çözüm girişimlerinin yanında olduklarını vurguladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Doha'da düzenlenen 9. Dünya Yatırım Forumu'na katılarak bir konuşma yapmıştı.