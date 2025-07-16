Katar\'da Aşırı Sıcaklar İçin Klimalı Park

DOHA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Katar'ın başkenti Doha'da hava sıcaklıkları rutin olarak 40 santigrat derecenin üzerine çıkarken, yüksek nem oranı sıcaklığı daha da bunaltıcı hale getiriyor. Bölge halkı için uzun ve kavurucu yaz mevsimi, en zorlu dönem olmaya devam ediyor.

Son yıllarda aşırı sıcaklara karşı serinletme stratejilerini şehir planlamasına entegre eden Katar, altyapısında yaptığı kapsamlı dönüşümlerle yüksek sıcaklıklara rağmen yaşam kalitesini korumayı amaçlıyor.

Bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri, dünyanın en uzun klimalı açık hava yürüyüş ve koşu parkurlarından birine ev sahipliği yapan Umm El Senim Parkı. 1,143 kilometre uzunluğundaki parkur, gelişmiş soğutma sistemiyle soğutuluyor. Parkı ziyaret eden Xinhua muhabirleri, gölgelikli yollarda yürüyüş yapan bölge sakinlerinin bu deneyimi "yazın gerçek anlamda açık havada özgürlük" olarak tanımladığını aktardı.