Katar'da Füze Saldırısı Engellendi

Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyulurken, füze saldırısı hava savunma sistemleri tarafından engellendi.

Ülkede yaşayanların cep telefonlarına "ulusal acil durum" uyarısı gönderildi.

Bildiride, güvenlik tehdit seviyesinin yükseltildiği belirtilerek vatandaşlar ve ülkede bulunanlardan evlerinde kalmaları, dışarı çıkmamaları ve pencereler ile açık alanlardan uzak durmaları istendi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Katar'ı hedef alan bir füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği duyuruldu.