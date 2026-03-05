Katar'da Patlama Sesleri ve Hava Savunma Sistemi Alarmda - Son Dakika
Katar'da Patlama Sesleri ve Hava Savunma Sistemi Alarmda

05.03.2026 13:41
Doha'da hava savunma sistemleri devreye girdi, füze saldırısını önledi. Güvenlik arttırıldı.

İsrail saldırılarına karşı misillemeleri devam ederken Katar'ın başkenti Doha'da hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Yerel saatle 12.00-12.30 saatleri arasında kent merkezinin farklı noktalarından art arda patlama sesleri gelirken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Patlamaların ardından güvenlik güçleri kritik noktalarda önlem aldı.

Öte yandan Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye 1 füze atılması nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin füze saldırısını önlediği ifade edilen açıklamada, saldırının menşeine ilişkin değerlendirme yapılmadı.

Katar İçişleri Bakanlığı gece başkent Doha'daki ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları "kamu güvenliği" gerekçesi ile tahliye etmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

