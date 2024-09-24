Katar'dan İsrail'e Sert Kınama

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Katar, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını en güçlü ifadelerle kınarken, uluslararası toplumu, İsrail'i dizginlemek için harekete geçmeye çağırdı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölmesine, binlercesinin yaralanmasına neden olan saldırıların en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Bölgedeki şiddet çemberinin genişlemesi ve kapsamlı bölgesel bir savaşa doğru gidilmesine karşı uyarıda bulunulan açıklamada, tansiyonun yükselmesinde en önemli unsurun İsrail'i caydıracak bir gücün olmaması olduğu ifade edildi.

İsrail'in uluslararası hukuku çiğnemeye devam ettiği ve yaptıklarının cezasız kaldığı kaydedilen açıklamada, bu durumun, krizleri büyüttüğü, bölgeyi uçurumun eşiğine getirdiği ve hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde büyük etkileri olacak gerilimlere maruz bıraktığı vurgulandı.

Katar'ın bölgede istikrarın sağlanmasını amaçlayan tüm çalışmaları desteklediği yinelenen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 492 kişi öldü

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35'i çocuk, 58'i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.