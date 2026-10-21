MSB, Katar'ın başkenti Doha'da Katar, Endonezya, Pakistan ve Türkiye savunma bakanlıkları arasında çok taraflı 'Bedir Mutabakat Zaptı' imzalandığını açıkladı. Mutabakat zaptı, Katar, Endonezya, Pakistan ve Türkiye savunma bakanlıkları arasında Doha'da imzalandı.
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21.10.2026 14:46:38. #7.13#
SON DAKİKA: Katar, Endonezya, Pakistan ve Türkiye Doha'da Bedir Mutabakat Zaptı imzaladı - Son Dakika
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