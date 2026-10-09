Katar\'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab, Savunma Bakanı Güler tarafından kabul edildi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Bin Abdullah Al-Henzab'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Yaşar Güler'in Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Bin Abdullah Al-Henzab ile bir araya geldiği bildirildi.