Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab, Savunma Bakanı Güler tarafından kabul edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler'in Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Bin Abdullah Al-Henzab'ı kabul ettiğini bildirdi. Açıklamaya göre Güler ile Al-Henzab bir araya geldi.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Bin Abdullah Al-Henzab'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Yaşar Güler'in Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Bin Abdullah Al-Henzab ile bir araya geldiği bildirildi.
Kaynak: ANKA
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