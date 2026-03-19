Katar'ın Gaz Tesislerine İran Saldırısı
Katar'ın Gaz Tesislerine İran Saldırısı

19.03.2026 05:48
İran, Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ni hedef alan füzeli saldırı düzenledi, yangın çıktı.

Katar, dün füzelerle vurulan ve ülkenin en önemli sıvılaştırılmış gaz tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne düzenlediği saldırı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Katar'ın İran'dan atılan balistik füzelerle saldırıya uğradığı ve bu saldırının Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ni hedef alarak hasara yol açtığı bildirildi.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da sivil savunma ekiplerinin, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangına müdahale ettiği belirtildi.

Katar'a ait ulusal enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy) tarafından yapılan açıklamada ise bölgedeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinin birçoğunun füze saldırılarına maruz kaldığı ve bu saldırılar sonucu çıkan yangınların tesislerde ciddi hasara yol açtığı kaydedildi.

Katar Enerji dün, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulduğunu, bölgede yangın çıktığını ve büyük hasar oluştuğunu açıklamış, İçişleri Bakanlığı da kısa süre sonra yangının kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, İstanbul, Savunma, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
