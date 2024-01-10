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Katar, İsrail'e Hamas liderlerinin sürgüne gönderilmesi ve İsrail ordusunun çekilmesi karşılığında esir takası teklifi sundu - Son Dakika
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Katar, İsrail'e Hamas liderlerinin sürgüne gönderilmesi ve İsrail ordusunun çekilmesi karşılığında esir takası teklifi sundu

İsrail basınına göre, Katar'ın Tel Aviv yönetimine Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için Hamas liderlerinin sürgüne gönderilmesi ve İsrail ordusunun bölgeden tamamen çekilmesini içeren yeni bir teklif sunduğu iddia ediliyor. Teklifte ayrıca, Gazze'deki Hamas liderlerinin sürgüne gönderilmesi maddesi de bulunuyor. Katar'ın bu teklifi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile görüşmek üzere Hamas ve İsrail arasında yeni bir esir takası anlaşması için çaba gösteren Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin bulunduğu toplantıda ele alınacak.

Katar, İsrail\'e Hamas liderlerinin sürgüne gönderilmesi ve İsrail ordusunun çekilmesi karşılığında esir takası teklifi sundu
10.01.2024 - 20:13,  Güncelleme: 20:15
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İsrail basını, Katar'ın Tel Aviv yönetimine Gazze'deki İsrailli esirlerin aşamalı serbest bırakılması karşılığında Hamas liderlerinin Gazze'den sürgüne gönderilmesi ve İsrail ordusunun bölgeden tamamıyla çekilmesini içeren yeni bir teklif sunduğunu öne sürdü.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, Katar'ın, Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası mutabakatı önerisinde bulunduğunu iddia etti.

Söz konusu teklifte, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri kademeli olarak serbest bırakması karşılığında İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi maddesinin yer aldığı ileri sürüldü.

Buna ek olarak, Gazze'deki Hamas liderlerinin Gazze dışına sürgüne gönderilmesi teklifinin bulunduğu iddiasına da yer verildi.

Katar'ın söz konusu önerisinin bu akşam İsrail Güvenlik Kabinesi'nde görüşüleceği aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin bugün Doha'da Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası anlaşması yönünde çabaları görüşmek için bir araya geldiği bildirilmişti.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esirin daha olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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