Katar-Türk Ortak Tatbikatı Tamamlandı

Katar Kara Kuvvetleri, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvetleri ile gerçekleştirilen ortak eğitim ve tatbikatların tamamlandığını duyurdu.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre başkent Doha'da bulunan Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvetler Komutanlığında düzenlenen ortak eğitim faaliyetleri, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Casim Ali el-Atiyye'nin iştirakiyle gerçekleştirildi.

Tatbikatın kapanış bölümünde, yerleşim bölgelerinde muharebe operasyonlarına odaklanan ileri düzey taktik manevralar ve saha uygulamaları icra edildi.

Eğitim kapsamında ayrıca toplumsal olaylara müdahale görevlerine yönelik senaryo tabanlı uygulamalar gerçekleştirildi.

Açıklamada, söz konusu eğitimlerin katılımcı birliklerin muharebe hazırlık seviyesini artırmayı, müşterek çalışma kabiliyetlerini geliştirmeyi ve iki taraf arasındaki operasyonel koordinasyonu güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Tatbikatın, ortak güvenlik tehditleriyle etkin ve profesyonel şekilde mücadele edebilmek için kuvvetlerin verimliliğini ve operasyonel kapasitesini yükseltmeye katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı

Türkiye-Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında 19 Aralık 2014'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Kurulmasına İlişkin Ortak Mutabakat" uyarınca bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla iki ülke arasında askeri eğitim ve savunma sanayii alanında işbirliği yapılarak, Katar'da Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri üs sağlandı.

Anlaşma doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar'da konuşlanırken iki ülke arasında ortak askeri tatbikatlar düzenlendi.

???????Ekim 2015'te Tarık bin Ziyad Kışlası'nda konuşlanan Türk Kara Unsur Komutanlığı, Aralık 2017'den itibaren Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adıyla askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerine başladı.

Son olarak, 14 Aralık 2019'da Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı, iki ülkenin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının katıldığı törenle açıldı ve karargaha "Halid bin Velid Kışlası" adı verildi.