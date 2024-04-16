Katar ve ABD, İran-İsrail gerilimini azaltma çağrısı yaptı

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Katar Savunma Bakanı Halid el-Attiye ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İran- İsrail gerilimine ilişkin, "bölgedeki gerilimin azaltılması gerekliliği" çağrısında bulundu.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Atiyye ve ABD'li mevkidaşı Austin telefonda görüştü.

Bölgedeki durumun ve son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Attiye ve Austin, "tüm tarafların kendine hakim olması, sükunet ve gerilimin azaltılması gerekliliğine" dikkati çekti.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.