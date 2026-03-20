Katar ve BAE'den İran'a Uyarı
Katar ve BAE'den İran'a Uyarı

20.03.2026 21:18
Katar Emiri ve BAE Başkanı, İran'ın bölgeye saldırılarını ve diplomatik çözümleri görüştü.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile " İran'ın bölge ülkelerine saldırılarını" görüştü.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Temim'in Bin Zayid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, "İran'ın Katar ve BAE'nin yanı sıra bölgedeki bazı ülkelere yönelik acımasız saldırılarının gölgesinde bölgesel gelişmelerin" ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarının hem bu ülkelerin egemenliğine hem de uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Söz konusu saldırıların bölgesel güvenlik ve istikrarı tehlikeli düzeyde etkilediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Liderler, saldırıların derhal durdurulması ve gerilimin azaltılması için yoğun çalışılmaların önemini teyit etti. İki lider, bölgenin güvenliğini ve istikrarını garanti altına alacak diplomatik çözümler bulmaya yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları da teyit etti."

İki liderin özellikle, enerji kaynakları ve hayati öneme sahip tesislerin korunması için de özel çabalar sarf edilmesi üzerinde durduğu aktarıldı.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA

