Katar ve Bahreyn\'den İran\'a Yanıt

(ANKARA) - Katar, İran'ın ülkedeki ABD üslerine yönelik ikinci saldırı dalgasını hava savunma sistemleriyle engellediğini duyurdu. Bahreyn de hava sahasında tespit edilen birden fazla füzenin düşürüldüğünü açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran tarafından fırlatılan tüm füzelerin Katar hava sahasına ulaşmadan önce tespit edilerek imha edildiği belirtildi. Açıklamada, saldırıların Körfez ülkesi genelinde birden fazla noktayı hedef aldığı ifade edildi.

Bahreyn de hava sahasında tespit edilen birden fazla füzenin düşürüldüğünü açıkladı. Bahreyn'in Washington Büyükelçisi Abdullah el-Halife tarafından yapılan açıklamada, savunma sistemlerinin başarıyla devreye girdiği kaydedildi. Açıklamada, Bahreyn'de bulunan ABD Donanması'na ait üsse yönelik herhangi bir saldırıya ise değinilmedi.