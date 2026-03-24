Katar ve Fransa Savunma İşbirliği Görüşmesi

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ile savunma alanındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransız Bakan Vautrin, Doha ziyareti sırasında Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede bakanlar bölgede yaşanan son gelişmeler ve güvenlik meselelerini ele aldı, mevcut şartlar gölgesinde savunma alanındaki işbirliği ve ortak koordinasyonu değerlendirdi.