Katar ve Pakistan İşbirliği Görüşmeleri

24.02.2026 23:47
Katar Emiri, Pakistan Başbakanı ile işbirliğini güçlendirme ve güvenliği ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Katar ile Pakistan arasındaki işbirliği ele alınarak savunma, ekonomi, ticaret, yatırım ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut ortaklığın güçlendirilmesi ve geliştirilmesi imkanları değerlendirildi.

Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunarak, bölgede güvenlik ve istikrarın desteklenmesine yönelik çabaları ele aldı.

İki ülke, ikili ve uluslararası düzeyde barış ve yapıcı iş birliğini desteklemek amacıyla koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Şahbaz ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Katar ile Pakistan arasındaki işbirliği ilişkileri ve bu ilişkilerin desteklenerek daha da güçlendirilmesi imkanları ele alındı.

Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak ilgi alanına giren çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Al Sani, görüşmede Katar'ın, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik tüm çabalara tam destek verdiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Pakistan, Savunma, Ekonomi, Güncel, Enerji, Katar, Son Dakika

