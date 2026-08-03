Katz, Bluth'un Görevden Alınmasıyla İlgili Açıklamasını Geri Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katz, Bluth'un Görevden Alınmasıyla İlgili Açıklamasını Geri Aldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Katz, ordu içindeki siyasi çekişmeler ve Tümgeneral Bluth'un göreviyle ilgili eleştiriler sonrası geri adım attı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduyu siyasi çekişmelere alet ettiği yönündeki eleştirilerin ardından İsrail Ordusu Merkez Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Avi Bluth'un görevden alındığına ilişkin açıklamalarından geri adım attı.

Savunma Bakanı Katz, yaptığı yazılı açıklamada, Kanal 14 televizyonunda sarf ettiği sözlerin çarpıtıldığını ve hükümete karşı siyasi kampanya yürütüldüğünü öne sürdü.

Genelkurmay Başkanı'nın nisan ayında İsrail Ordusu Merkez Komutanlığına Tümgeneral Dado Bar-Khalifa'yı önerdiğini belirten Bakan Katz, temmuz ayında bu tavsiyeyi onaylayarak atama sürecini halihazırda başlatmış olduklarını savundu.

Katz, "Başka bir deyişle, mülakattan aylar önce Genelkurmay Başkanı'nın tavsiyesi zaten yapılmış, tarafımdan onaylanmış ve atama süreci çoktan başlamıştı." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Katz'ın, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliye saldıran ve cinsel işkence yapan İsrailli hakkındaki "idari gözaltı" kararının yenilenmemesine itiraz eden Tümgeneral Avi Bluth'u canlı yayında görevden aldığını duyurması, ordu komuta kademesi ile Savunma Bakanlığı arasında krize neden olmuştu.

Tümgeneral Bluth'un İsrailli yerleşimcinin "idari gözaltı" kararının kaldırılması kararını temyize götürmesinin "yanlış bir adım" olduğunu savunan Katz, "düşmanlarına saldıran ve yerleşimcilerini (Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri) koruyan bir ordu istediğini" söylemişti.

İsrail ordusu ise Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Savunma Bakanı Katz'ın Tümgeneral Avi Bluth'u görevden alma kararından daha önce haberdar olmadığını açıklamıştı.

Kararın, Zamir ile koordine edilmeden alındığoı vurgulanan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı'nın bu hassas dönemde kilit görevlerdeki komutanları değiştirme niyeti yoktur. Böyle bir karar alındığı takdirde, bu adım yürürlükteki prosedürlere uygun olarak onaylanacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katz, Bluth'un Görevden Alınmasıyla İlgili Açıklamasını Geri Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Masada ateşkes, sahada katliam Anlaşmaya rağmen İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölü sayısı 14’e yükseldi Masada ateşkes, sahada katliam! Anlaşmaya rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi
Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası
Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı
Şanlıurfa’da fırında sebze kavgası: Patlıcan ve biber yüzünden fırıncı bıçaklandı Şanlıurfa’da fırında sebze kavgası: Patlıcan ve biber yüzünden fırıncı bıçaklandı
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

15:40
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
15:07
Fenerbahçe’den Marcus Rashford bombası Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı
Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası! Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı
14:59
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
14:47
AK Parti’den muhalefete “çerçeve yasa“ bilgilendirmesi
AK Parti'den muhalefete "çerçeve yasa" bilgilendirmesi
14:29
Erdal Beşikçioğlu’nun cezaevine nakledildiği anlar Görüntüsü korkuttu
Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu
14:18
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 16:00:24. #7.12#
SON DAKİKA: Katz, Bluth'un Görevden Alınmasıyla İlgili Açıklamasını Geri Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.