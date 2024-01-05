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KAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'na Üç Boyutlu Katkı - Son Dakika
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KAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'na Üç Boyutlu Katkı

KARS Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdoğan, Sarıkamış'ta donarak şehit olan Mehmetçikler anısına üç boyutlu 'Şehadete Yürüyüş' çalışması yaptı. Erdoğan'ın üç boyutlu minyatürü, anma programları süresince sergilenecek.

05.01.2024 - 11:17,
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KARS Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdoğan, Sarıkamış'ta donarak şehit olan Mehmetçikler anısına üç boyutlu 'Şehadete Yürüyüş' çalışması yaptı. Erdoğan'ın üç boyutlu minyatürü, anma programları süresince sergilenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, geleneksel hale gelen 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı' bugün başlıyor. 'Bu toprakta izin var' sloganıyla gerçekleştirilecek törenler için KAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdoğan, 'Şehadete Yürüyüş' adlı üç boyutlu çalışma yaptı. Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan Mehmetçiği üç boyutlu olarak çalıştı.

Sarıkamış harekatı sırasında donarak şehit olan on binlerce şehidi; anmak, unutmamak ve unutturmamak için 'Şehadete Yürüyüş' sergi çalışmasını yaptığını belirten Dr. Emine Erdoğan, O dönemde Allahuekber dağlarında aşırı soğuk, açlık, ikmal ve yiyecek hizmetlerinin yapılmamasından dolayı binlerce şehit verilmiştir. Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan on binlerce şehidimizi anmak, unutmamak ve unutturmamak için böyle bir tasarım yapmak istedim. 'Şehadette Yürüyenler' adını verdiğimiz çalışmada eserler dönemde yaşanan olay ve anılardan esinlenilerek yapılmıştır. Bu dönemin ruhunu, vatanseverliğini ve şehit olan askerlerimizin yaşadıklarını bir nebze de olsa yaşatmak, hissettirmek amaçlı yaptığım çalışmalardan bir tanesidir. Allahuekber Dağlarının eteklerini, o dönemin zemin şartları yansıtmak amacıyla bir zemin çalışması yaptık. Sonrasında orada, o karlı yollarda dizlerine kadar o karlı yollara gelerek hareket etmeye çalışan kahraman ecdadımızın yaşadığı zorlukları hissettirmek amaçlı yürüyen askerleri tasarladık diye konuştu.

Dr. Emine Erdoğan'ın 'Şehadete Yürüyüş' sergisi anma törenleri boyunca açık kalacak.

KAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi\'nden Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı\'na Üç Boyutlu Katkı
Kaynak: DHA
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