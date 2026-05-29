Kavak\'ta Heyelan Yolu Yeniden Açıldı

Samsun'un Kavak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan heyelan sonucu ulaşıma kapanan mahalle yolu,yeniden ulaşıma açıldı.
İlçeye bağlı Mert Mahallesi'nde aşırı yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleriyle yürüttükleri çalışma sonucu yolda yeniden ulaşımı sağladı.
Öte yandan sağanak nedeniyle Şeyhresul Mahallesi Kopuzlu Sokak'ta bulunan bir evi de su bastı.
Vatandaşlar, evlerine su girmemesi için kapılarının önünde biriken çamur ve suyu temizledi.
