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Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kavak'ta, salep bitkisi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi.

Kavak Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, üreticiler Hasbi Kayacı ve Murat Kayacı salep bitkisi yetiştiriciliği hakkında tecrübelerini paylaştı.

Murat Kayacı, salep üretiminde son zamanlarda bölgede eğitimli üreticilerin sayılarının giderek arttığına işaret ederek, "Kavak ilçesinde yetişen salebin aroması ve içeriğinin çok zengin olması Kavak salebine olan ilgiyi artırıyor." dedi.

Belediye Başkanı ve Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, eğitimin ardından yaptığı konuşmada, "Bölgemizde salebin yanı sıra tıbbi ve aromatik ürün yetiştiriciliği eğitimlerimize de devam edeceğiz ve yeni üretici adaylarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Eğitime katılan üretici adaylarına katılım belgeleri, Belediye Başkanı Sarıcaoğlu tarafından verildi.