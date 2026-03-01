Kavşakta motosiklet kazası: Mühendis hayatını kaybetti - Son Dakika
Kavşakta motosiklet kazası: Mühendis hayatını kaybetti

Kavşakta motosiklet kazası: Mühendis hayatını kaybetti
01.03.2026 13:21
İzmir Aliağa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı. Ahmet Oğuzcan Şimşek hayatını kaybetti.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü makine mühendisi Ahmet Oğuzcan Şimşek (31) hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü G.Y. ve yanındaki N.G. ise hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. 101 Evler'den Hürriyet Caddesi yönüne giden Ahmet Oğuzcan Şimşek yönetimindeki 35 CRJ 554 plakalı motosiklet, kavşakta G.Y. yönetimindeki 35 APM 730 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Şimşek, otomobil sürücüsü G.Y. ve yanındaki N.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Oğuzcan Şimşek, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. N.G. ise ilk müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ahmet Oğuzcan Şimşek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kemalpaşa ilçesine götürülüp, toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kavşakta motosiklet kazası: Mühendis hayatını kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Kavşakta motosiklet kazası: Mühendis hayatını kaybetti - Son Dakika
