Kayapınar Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 100

29.05.2026 11:07
Kayapınar Barajı, bu yılki yağışlarla tam doluluk oranına ulaştı. Çiftçiler sevindi.

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde bulunan ve son yıllarda kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayapınar Barajı'nda su seviyesi, bu yıl etkili olan yağışlarla arttı. Taşma noktasına gelen barajda son durum, dron ile görüntülendi.

Felahiye ilçesinde tarımsal sulama amacıyla 2013 yılında yapımı tamamlanan Kayapınar Barajı, son yıllarda iklim değişikliği ve aşırı sıcaklar sonrası kuruma tehlikesi ile karşıya kaldı. Temelden yüksekliği 41 metre olan, 3,80 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 6 bin 700 dekar zirai arazinin sulanmasına katkı sağlarken; bu yıl artan yağışlar sonrası yıllar sonra ilk kez tam kapasite doluluk oranına ulaştı. Kayapınar Barajı'ndaki doluluk oranı dron ile görüntülendi. Kayapınar Mahallesi Muhtarı Mustafa Canlı, "Bu sene Kayapınar Barajımızdaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2013 yılından bu yana ilk defa bu doluluk oranına ulaştı. Herkese hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
