Kaybolan Dağcı Sevim Yılmaz'ın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Kaybolan Dağcı Sevim Yılmaz'ın Cesedi Bulundu

Kaybolan Dağcı Sevim Yılmaz\'ın Cesedi Bulundu
14.07.2026 14:12
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Ağrı Dağı'nda kaybolan Sevim Yılmaz'ın cesedi 112 gün sonra bulundu, hastaneye kaldırıldı.

AĞRI Dağı'nda 22 Mart'ta kaybolan dağcı Sevim Yılmaz'ın (58) 112 gün sonra bulunan cesedi, ekipler tarafından dağdan indirildi. Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'ın cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ağrı Dağı'na 22 Mart'ta 5 kişilik ekiple tırmanışa geçen Sevim Yılmaz, 4 bin 700 metre rakımda yorulduğu için kampa geri dönmek isteyip gruptan ayrıldı. Kampa dönmeyen Yılmaz için arama çalışması başlatıldı ancak kış şartlarında sonuç alınamadı. Hava şartlarının izin verdiği sürece AFAD İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, UMKE, İl Özel İdaresi, Van AFAD ve Kızılay ekiplerinin katılımıyla aramalar devam etti. Zorlu arazi koşulları ve olumsuz hava şartlarında Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı İHA ve SİHA'ların bölgedeki aralıksız hava keşifleri, 11 Temmuz'da sonuç verdi. Hava keşifleri sırasında 11 Temmuz'da, son görüldüğü noktada, kadın dağcıya ait olduğu değerlendirilen kişisel eşyalara ulaşıldı. 4 bin 700 metre rakımda yapılan aramalarda Sevim Yılmaz'ın cansız bedenine de ulaşıldı.

Sevim Yılmaz'ın cenazesinin bölgeden indirilmesi amacıyla uzmanlardan oluşan bir ekip çalışma yaptı. Çalışması sonucunda kadın dağcının cenazesi Ağrı Dağı'ndan indirilip Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevim'in cenazesi, kesin kimlik tespiti için otopsi ve DNA testi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Sevim Yılmaz, Ağrı Dağı, 3. Sayfa, Erzurum, 22 Mart, Otopsi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan Dağcı Sevim Yılmaz'ın Cesedi Bulundu - Son Dakika

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