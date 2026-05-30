Kaybolan Gençler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
30.05.2026 17:36
İlker Parlak'ın babası, suyun akıntısından dolayı arama çalışmalarının verimliliğinin düştüğünü açıkladı.

İLKER'İN BABASI: SUYUN AZİZLİĞİNDEN ÇALIŞMALARI VERİMLİ HALE GETİREMİYORUZ

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan İlker Parlak (22) ile Oğuz Kale'yi (26) arama çalışmaları sürerken, İlker'in babası Ayhan Parlak (49), "Olay, 4 gencin kamp yapma hevesiyle başladı. Orada bir yanılma oldu. Irmağın başlangıç noktası, bulunduğu yerle ırmağın seviyesinin denk olmaması, çukur olması çocukları yanıltıyor ve motosikletimiz ters düşüyor. Bunun üzerine altında kalıyorlar. 2 tanesi durgun suya düştüğü için kendini kenara atabiliyor, adaya çıkıyor. Diğer 2'si de akıntıya kapılıyor. Akıntıya kapılıp giderken bağırarak gittiklerini diğer çocuklar söyledi. Onun haricinde bizim de şu an için bir bilgimiz yok. Şu anda JAK ekibimiz çalışmaya devam ediyor. Ordu, polis çalışmaya devam ediyor. AFAD ekibimiz 5 bölgeden geldi ve onlar devam ediyor. Ama suyun azizliğinden dolayı biz bu çalışmaları verimli hale getiremiyoruz. Ekipman olarak verimli haldeyiz. Sadece biraz zamana mı ihtiyacımız var; bilemiyorum. Suyun biraz çekilmesi bizi rahatlatacak" dedi.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

Kaynak: DHA

