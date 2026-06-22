Kayıp Ali Süer 3 Gün Sonra Eve Döndü - Son Dakika
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Kayıp Ali Süer 3 Gün Sonra Eve Döndü

Kayıp Ali Süer 3 Gün Sonra Eve Döndü
22.06.2026 11:09
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Bursa'da ailesiyle tartışarak kaybolan Ali Süer, ormanda 3 gün arandıktan sonra evine döndü.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, ailesiyle tartışıp evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve ormanda aranan Ali Süer (61), 3 gün sonra eve döndü.

Karacabey ilçesi kırsal Ekmekçi Mahallesi'nde yaşayan Ali Süer, iddiaya göre, 19 Haziran gecesi ailesiyle tartıştıktan sonra yanına cep telefonunu almadan evden ayrıldı. Süer'in eve dönmemesi üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kayıp ihbarında bulundu. Karacabey Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda AFAD, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Kum Tanesi Derneği Arama Kurtarma (KUMDAK) ekiplerinin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Ali Süer'in gidebileceği muhtemel güzergahları değerlendiren ekipler, çalışmalarını Ekmekçi Mahallesi'ni saran ormanda yoğunlaştırdı. Kayıp olarak aranan Süer, evden ayrılmasından 3 gün sonra gece saatlerinde evine döndü. Süer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evde bulunmadığı süre içerisinde vaktinin çoğunu Yarış Göleti ve Emekçi Mahallesi civarında geçirdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karacabey, 3. Sayfa, Güncel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Ali Süer 3 Gün Sonra Eve Döndü - Son Dakika

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