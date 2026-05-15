Kayıp Alzheimer Hastası Bulundu

Kilis'te dün evinden ayrıldıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası H.M, ekiplerin çalışmasıyla bulundu.

Mehmet Sanlı Mahallesi TOKİ konutlarında ikamet eden anne C.M, 14 Mayıs'ta evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan oğlu H.M'nin bulunması için jandarmadan yardım istedi.

Jandarma, gencin bulunması için arama çalışması başlattı.

H.M, ekiplerce Mehmet Sanlı Mahallesi TOKİ konutlarında civarında bulunarak ailesine teslim edildi.