Kayıp Alzheimer Hastası Bulundu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Alzheimer hastası, ekiplerin dronla yaptığı çalışma sonucunda bulundu.

Gülbahçe köyündeki evinden sabah saatlerinde ayrılan Görsen Özcan'a ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye sevk edilen jandarma ekipleri, Özcan'ı bulabilmek için arama çalışması başlattı.

Araziyi dronla kontrol eden ekipler, Özcan'ın köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında olduğunu tespit etti.

Ekiplerce bulunduğu yerden alınan Özcan, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.