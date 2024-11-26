Kayıp çift, \'Sesimi duyan var mı\' anonsuyla gece karda donmak üzereyken bulundu

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ANTALYA'nın Akseki ilçesinde yayladan döndükleri sırada yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Naciye (70) ve Mustafa Akın (70) çifti, AFAD ekibi tarafından kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan çift yakınlarına teslim edildi. Siren çalıp, gece karanlığında 'Sesimi duyan var mı?' anonslarıyla Akın çiftinin yerini tespit eden AFAD ekibi DHA'ya konuştu. Ekip amiri İlhami Akbaş ve teknisyenler Ömer Can Özbakır, İsmail Ulu Kaçar ve Kemal Doğan, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede zamanla yarışarak çifte sağ salim ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konya'daki Sülek Yaylası'ndan Akseki ilçesine gitmek için yanlarına aldıkları hayvanlarıyla dün yola çıkan Naciye ve Mustafa Akın çifti, olumsuz hava koşulları nedeniyle kayboldu. Yakınlarının saat 15.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından Antalya AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla bölgeye yönlendirildi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgeye ulaşan ekipler siren çalarak ve 'Sesimi duyan var mı?' anonsları yaparak, Naciye ve Mustafa Akın çiftinin sığındıkları noktayı tespit etti. Saat 19.00 sıralarında Naciye Akın, kucağına aldığı 2 kuzusu ve horozuyla birlikte bir ağaca yaslanmış halde bulundu. Ekipler Naciye Akın ile kuzuları ve horozunu aldı. Ekiplerin geldiğini gören Naciye Akın, önce eşi Mustafa Akın'ın durumunu sordu. Ekipler kendisine eşinin de kurtarıldığını söyledi. Naciye Akın kurtarma ekiplerine, "Kuzum ben öldüm oy. Kuzularım da geldi mi" diye seslendi. Ekipler Mustafa Akın'a da yakın bölgede sağlıklı şekilde ulaşmayı başardı. Naciye ve Mustafa Akın çifti AFAD ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Akın çifti daha sonra Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen çift daha sonra yakınlarına teslim edildi.

Kar üstünde kuzuları ve horozuna sarılmış halde bulunan Naciye Akın, adını 'Fatih' koyduğu kuzusu ve diğer hayvanlarının kurtarılmasının mutluluğunu yaşarken, hastanede kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. Mustafa Akın da birkaç inek ve kuzuyla kestirme yoldan gitmek isterken hava kararınca yönlerini kaybettiklerini, bir süre sonra da AFAD ekibinin kendilerini bulup kurtardığını anlattı.

'KAR VE TİPİ GİBİ ZORLU ŞARTLARDA ÇALIŞTIK'

Mustafa ve Naciye Akın çiftini bulundukları yerden kurtaran ekip, yaşananları DHA muhabirine anlattı. Ekip amiri İlhami Akbaş, "Görev sonunda insanları kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 15.40 sularında aldığımız ihbar neticesinde süratle olay yeri için yola çıktık. Çok zorluydu. Kar ve tipi gibi zorlu şartlarda çalıştık. Afet koordinasyon merkezimizin yönlendirmesiyle iş makineleri eşliğinde gittik. Kayıp şahısların en son bulundukları nokta Dipsiz Göl- Hocalı bölgesiydi. 13.30'da ailesi en son haber almış. Biz o bölgeye giderek hangi yöne hareket ettiklerini tespit ettik. Aracımızı siren ve megafonunu kullanarak arama çalışması yaptık. Sesli komutlara yanıt aldık. Yarpuz yaylasının alt kısmında bir ağacın kovuğunda Mustafa amcamıza ulaştık. Kurtarma aracına aldık. Ekibimizin başarılı çalışmasıyla Naciye teyzemizi yine bir ağacın kovuğunda iki kuzusu ve bir horozunu da bulduk. Ardından Alacabel mıntıkasındaki sağlık ekiplerine teslim ettik. Vatandaşlarımızın meteoroloji uyarına dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

'SAĞ SALİM ULAŞARAK KURTADIK'

İhbarla birlikte hemen harekete geçtiklerini ifade eden AFAD teknisyeni Ömer Can Özbakır, "Olay yerine saat 19.30 sıralarında ulaştık. Oldukça heyecanlıydı. Bu tip görevlerde önemli olan insanları sağ salim ailelerine teslim etmek. Bizden gelecek ümitli bir haberi bekliyorlar. Onların gözleri yaşlı, herkes olumlu bir haber bekliyor. Amacımız Mustafa amcamıza ve Naciye teyzemize sağ salim ulaşmaktı ve ulaşarak onları kurtardık. Ekip arkadaşlarım sağ olsun" diye konuştu.

'HEYECANLI VE DUYGUSALDI'

Arama çalışmasının heyecanlı ve duygusal olduğunu belirten AFAD teknisyeni İsmail Ulu Kaçar, şunları söyledi:

"Dünkü kurtarma görevi heyecanlı ve çok duygusaldı. Naciye teyzeye ilk ulaştığımızda sakin kalmak çok önemliydi. Lakin bulunduğu pozisyon itibarıyla ve kuzuları orada gördüğümüz ilk anda duygulandık. Ardından elimizden geleni yaptık. Saatler geçmesine rağmen umudumuzu kesmedik. Son anlarda onlara yetiştiğimiz için çok mutluyuz. Çok üşümüşlerdi. İlk bulduğumuzda onların da umudunu kestiğini anladık. Oraya gider gitmez 'Devletimiz, milletimiz var olsun yiğitlerim. İyi ki geldiniz' dedi."

'EN ÖNEMLİSİ ZAMANLA YARIŞTI'

Kurtarma çalışmalarında yer alan AFAD teknisyeni Kemal Doğan da "Bu tip görevlerde en önemlisi zamanla yarış. İhbar bize düştüğü andan itibaren kurumumuzdan hızla çıkış yaptık. Olay yerine kısa süre intikal etmek için yola koyulduk. Yolda tipi, kar buzlanma gibi zorlu hava şartları mevcuttu. Naciye teyzemize ulaştığımızda duygulandık. Biz profesyonel ekip olarak orada sakin kalmaya çalıştık. Fakat teyzemiz kuzularına ve horoza sarılmış vaziyetteydi. Sağlık durumunun da iyi olduğuna sevindik. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İki taraflı bir can kurtarma olayı yaşadık. Biz onları, onlar hayvanları kurtardı. Hayvanları orada bırakmadık. Arabamızın arkasına kuzuları ve horozu da aldık. İki kuzuyu ve horozunu oğullarına teslim ettik" diye konuştu.