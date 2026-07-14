KIRIKHAN İLÇESİNDE BULUNDU
Hatay'ın Kumlu ilçesinde 5 gün önce gece yarısı evden ayrılan ve ailesinin ihbarı üzerine kayıp olarak aranan Hacer Dadıcı (16), polis ekiplerinin çalışması sonucu Kırıkhan ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Dadıcı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çocuk, ailesine teslim edildi.
Ferhat DERVİŞOĞLU/KUMLU (Hatay),
Son Dakika › Güncel › Kayıp Hacer Dadıcı Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?