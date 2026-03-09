Kayıp Hatice Musabeyli İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
Kayıp Hatice Musabeyli İçin Arama Başlatıldı

09.03.2026 22:25
Adana'da hastaneye gideceğini söyleyerek evden çıkan 30 yaşındaki Hatice Musabeyli 4 gündür kayıp.

ADANA'da 'hastaneye gidiyorum' diyerek evden çıkan evli ve 1 çocuk annesi Hatice Musabeyli'den (30), 4 gündür haber alınamıyor.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 7 yaşında bir kız çocuğu annesi Hatice Musabeyli, 6 Mart sabahı "Hastaneye gidiyorumö diyerek evden çıktı. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen ve telefonuna ulaşılamayan Musabeyli için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Üzerinde yeşil bir pardösü ile evden çıkan Musabeyli'nin kaybolmadan önceki son görüntüleri bir evin ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Musabeyli'yi bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

