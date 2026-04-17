Kayıp Ramazan Karaaslan İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
17.04.2026 13:52
Mucur'da kaybolan Ramazan Karaaslan'ı bulmak için arama çalışmaları 12. gününde sürüyor.

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde kaybolan Ramazan Karaaslan'ı (42) arama çalışmaları 12'nci gününde de sürüyor.

Mucur ilçesinde Ramazan Karaaslan'dan 6 Nisan'da haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, Karaaslan'ın en son ilçeden taksi ile Kesikköprü mevkisine gittiğini belirledi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ramazan Karaaslan'ın bulunması için bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları 12'nci günde de devam etti. Ekipler 13 kilometrekarelik alanı havadan, 80 kilometrekarelik alanı karadan taranmış; ayrıca Kızılırmak hattı boyunca 45 kilometrelik kıyı şeridi yaya olarak, 45 kilometrelik su üstü hattı ise botlu bir şekilde arama faaliyetlerine devam etti.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "İlimiz Merkez ilçesi Kesikköprü mevkisi civarında kaybolduğu bildirilen Ramazan Karaaslan isimli vatandaşımıza yönelik arama çalışmaları, Valiliğimizin koordinasyonunda AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ve ilgili diğer kurumlarımızın katılımıyla tüm imkanlar kullanılarak sürdürülmektedir. Bugüne kadar yürütülen arama faaliyetlerinde toplam 424 personel görev almış; 4 insansız hava aracı (İHA) ile 3 arama ve iz takip köpeği sahada etkin olarak kullanılmıştır. Çalışmalar kapsamında 13 kilometrekarelik alan havadan, 80 kilometrekarelik alan karadan taranmış; ayrıca Kızılırmak hattı boyunca 45 kilometrelik kıyı şeridi yaya unsurlarca, 45 kilometrelik su üstü hattı ise botlu ekiplerce kontrol edilmiştir. Arama faaliyetleri sırasında bölgedeki metruk yapılar, kuyular, menfezler ve sazlık alanlar başta olmak üzere riskli noktalar ayrıntılı biçimde incelenmiş; elde edilen saha verileri kayıt altına alınarak aranan alanlar sektörleme yöntemiyle işaretlenmiştir. Yürütülen yoğun çalışmalara rağmen kayıp vatandaşımıza ait herhangi bir kıyafet, eşya veya biyolojik emareye henüz rastlanılmamıştır. Şahsın üzerinde iletişim aracı bulunmaması nedeniyle teknik takip imkanı sınırlı kalmış; yapılan kamera ve KGYS incelemelerinde de hareket yönüne ilişkin teyit edilmiş somut bir veriye ulaşılamamıştır. Mevcut aşamada arama faaliyetleri; İl Jandarma Komutanlığı unsurlarından Komando Timi (13 personel), 1 İHA Unsuru (2 personel) ve 1 Asayiş Timi (5 personel) olmak üzere toplam 20 personel tarafından Kesikköprü mevkisinden Sarıyahşi ve Hirfanlı havzasına kadar olan hatta hava şartları da dikkate alınarak ırmak kenarında ve dron desteğiyle ırmak üzerinde fiziki arama şeklinde devam ettirilmektedir. Bununla birlikte komşu illerden ve yerel kaynaklardan ulaşan her türlü ihbar ve bilgi de titizlikle değerlendirmeye alınmaktadır. Süreç; teknik ve İHA destekli arama, istihbarat takibi, yerel ihbarların değerlendirilmesi ve adli tahkikat çerçevesinde çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Yeni bir somut veri, bulgu veya güvenilir ihbar alınması halinde ilgili birimlerimizce gerekli operasyonel süreçler derhal devreye alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

