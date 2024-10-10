Kayıp Rojin'in Başörtüsü Bulundu

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtüsünün bulunduğunu duyurdu. Yerlikaya, "Konu ile ilgili Van Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı birimlerden özel ekipler kurulmuştur. Rojin kızımızı bulmak için arama çalışmalarımız 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Rojin'i arama çalışmaları sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin Kabaiş'in başörtüsünün Van Gölü kıyısında bulunduğunu açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur. 27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da bulunan KYK yurdundan ayrılan ve 13 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın arama çalışmaları devam etmektedir. Konu ile ilgili Van Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı birimlerden özel ekipler kurulmuştur. Ekiplerimiz tarafından üniversiteye ait tüm kamera görüntüleri, geliş- gidiş olmak üzere toplam 350 saatlik kayıt izlenmiştir.

"Araçların 120 saatlik kayıtları incelendi"

Bardakçı ve Çitören Mahalleleri haritalandırılmış, toplam 12 kamera bulunmuş ve 275 saatlik bir kayıt olacak şekilde araç ve şahıslarla alakalı inceleme yapılmıştır. Üniversitenin ulaşım araçlarından kamera kaydı yapan araçların 120 saatlik kayıtları incelenmiştir. Elde edilen tüm iz, emare, delil ve delil olabilecek görüntüler netleştirilmek için Van Jandarma Kriminal Başkanlığı'na gönderilmiştir. Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan dip taraması yapmak için Çanakkale İlimizden sonar cihazı getirilmiş ve çalışmalara başlanılmıştır.

"Rojin Kızımızı bulmak için arama çalışmalarımız 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmekte"

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye ve Kızılay olmak üzere Dalgıç, Arama Köpekleri, Drone, Bot/ Gemi, Helikopter, İtfaiye Aracı, Mobil Radar Cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapmış; müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve logar alanları 50 ekip ve 250 personel ile 24 saat esaslı incelenmektedir. Rojin kızımızı bulmak için arama çalışmalarımız 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir."