Kayıp Uğur Çalışkan\'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

HATAY'ın Antakya ilçesinde kaldığı apart otel odasının penceresinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Çalışkan'ı (27) arama çalışmaları 12'nci gününde sürüyor.

Serinyol Mahallesi'nde kuzenleri ile apart otelin 2'nci katında oda kiralayan Uğur Çalışkan, 19 Şubat'ta sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle odanın penceresinden çıkarak bahçeye indi. Bir süre sonra binanın dış cephesinden tırmanarak yeniden odaya çıkmaya çalışan Çalışan'ın başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştığı bildirildi.

Sabah saatlerinde Çalışkan'ı göremeyen kuzenleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp başvurusunun ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çalışmak üzere kuzenleri ile Van'dan Hatay'a geldiği belirtilen Uğur Çalışkan için AFAD ekipleri, polis ve çeşitli sivil toplum kuruluşları seferber oldu. Arama çalışmalarında çok sayıda araç ve personelin yanı sıra 1 iz takip köpeği ile 2 dron da kullanılıyor. Ekipler, çevredeki ormanlar, dere yatakları, dağlık bölgeler ve metruk binalarda arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Uğur Çalışkan'a ait kıyafetler ile cüzdan 27 Şubat'ta dağlık arazide bulunca çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Çalışkan'ı arama çalışmaları, 12'nci gününde de aralıksız sürüyor.