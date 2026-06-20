Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
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Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin Arama Başlatıldı

20.06.2026 08:19
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Karabük'te İstanbul'a gitmek üzere otobüse binen Hamza Duras kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.

1) KAYIP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAMZA İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde İstanbul'a gitmek için otobüse binen ancak İstanbul'da inmediği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Hamza Duras (22) için ailesinin yaptığı kayıp ihbarının ardından arama çalışması başlatıldı.

İstanbul Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Hamza Duras, İstanbul'a gitmek için 31 Mayıs'ta Safranbolu'dan otobüse bindi. İstanbul'a gitmediği ortaya çıkan Duras'a 3 Haziran tarihinden itibaren ailesi ulaşamadı. 9 Haziran tarihinden itibaren ise telefonuna da ulaşılamayan Hamza Duras için ailesi kayıp ihbarında bulundu. Hamza Duras için en son görüldüğü Kent Ormanı Çamtarla mevkisinde jandarma, AFAD, polis, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler tarafından başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Hamza Duras'ın babası Şenol Duras, 3 Haziran'dan itibaren oğlundan haber alamadıklarını belirterek, "Kendisi Yeditepe Üniversitesi'nde okuyor. İstanbul'a gidiyorum diye gitti ama gitmemiş. En son 6-7 Haziran gibi Çamtarla civarlarında görüldüğü buranın sahibi tarafından bize söylendi. 9 Haziran'da telefonla da irtibat kesildi. Ondan sonra irtibat kuramadık. Kendisi 3 Haziran'da arkadaşıyla görüştüğünde en son ormanları gösterip buralara girmeyi gezmeyi düşünüyorum gibi bir ifade kullanmış. Buranın sahibi arkadaş 'Bir kola içti, buradan gitti' dedi. Ne tarafa gittiğini bilmiyoruz. Biz de sınav haftası diye çok üstüne yüklenmedik. Bazen bir hafta açmayabiliyordu derslerin yoğunluğunda telefonu. 9 Haziran'da telefonla irtibat tamamen kesildikten sonra artık şüphelenmeye başladık. O tarihten sonra arkadaşlarını aradığımızda İstanbul'a gelmediğini yurda da girmediğini söyledikten sonra artık biz girişimlerde bulunduk" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İstanbul, Karabük, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika

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