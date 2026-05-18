Kayıplar Haftası'nda Adalet Vurgusu
18.05.2026 14:38
EMEP Başkanı Aslan, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için adalet mücadelesini sürdüreceklerini belirtti.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, 1995'ten beri anılan 17-31 Mayıs "Kayıplar Haftası" dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Cumartesi Anneleri ve kayıp yakınları yıllardır sürdürdükleri adalet mücadelelerinde yalnız değillerdir. Cinayetler aydınlatılıp failler ortaya çıkarılana kadar adalet mücadelesini sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından 1995'ten beri 17-31 Mayıs'ta anılan "Kayıplar Haftası" dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Aslan, açıklamasında, bu yıl Kayıplar Haftası'nı Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı" ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in geçen haftalarda yaptığı "Faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkardık" açıklaması ile karşıladıklarını belirtti.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLERDEKİ GELİŞMELERE DEĞİNDİ

Aslan, Gülistan Doku, Rojin Kabaiş ve Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümlerine ilişkin dosyaların yeniden incelenmesine ilişkin girişimlerin, failleri karanlıkta bırakılan cinayetlerin aydınlatılması için verilen mücadelenin önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

Bakanlık açıklaması doğrultusunda faili meçhul cinayetler üzerinden kamuoyunda sürdürülen tartışmaların sınırlı olduğunun altını çizen Aslan, şunları kaydetti:

"Bakan Gürlek'in Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın 638 dosya ve faili meçhul bırakılan 693 kişiye ilişkin inceleme sürecini başlattıklarını açıklamasına karşın; bu incelemelerin gözaltında kayıplar ve faili 'karanlıkta bırakılan' siyasi cinayetleri kapsayıp kapsamadığı bilinmemektedir. Oysa Cumhuriyet tarihi Sabahattin Ali, Uğur Mumcu, Musa Anter, Namık Tarancı, Necip Hablemitoğlu, Cemil Kırbayır, Kenan Bilgin, Hasan Ocak gibi yüzlerce faili meçhul siyasi cinayete tanıklık etmiştir."

Özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda sistematik hale gelen gözaltında kayıplar ve işlenen faili meçhul siyasi cinayetlerin aydınlatılması için Cumartesi Anneleri ve kayıp yakınları 27 Mayıs 1995'ten beri her hafta basın açıklaması yaparak yakınlarının akıbetini sormakta, faillerin ortaya çıkarılarak cezalandırılmasını talep etmektedir. Kayıp yakınları onlarca yılı aşan bu adalet mücadelesinde hala engellemelerle, polis müdahalesiyle, hukuksuz davalarla karşı karşıya kalmaktadır.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERİN ARAŞTIRILMASINI TALEP ETTİ

Faili meçhul cinayetler aydınlatılacaksa zaman aşımı koşulu gözetilmeksizin Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan başkanlık tüm faili meçhul cinayet dosyalarını etkili şekilde araştırmalı; yalnızca tetikçiler değil, faili meçhul cinayet düzeninin ardındaki siyasi irade ortaya çıkarılmalı ve hesap sorulmalıdır.

Kayıplar Haftası dolayısıyla bir kez daha ifade ediyoruz ki Cumartesi Anneleri ve kayıp yakınları yıllardır sürdürdükleri adalet mücadelelerinde yalnız değillerdir. Cinayetler aydınlatılıp failler ortaya çıkarılana kadar adalet mücadelesini sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

