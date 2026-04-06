Kayısı Bahçesinde Traktör Devrildi: Bir Çiftçi Hayatını Kaybetti
Kayısı Bahçesinde Traktör Devrildi: Bir Çiftçi Hayatını Kaybetti

06.04.2026 20:20
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde traktör devrilmesi sonucu 61 yaşındaki çiftçi Haydar Güler yaşamını yitirdi.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçesinde ilaçlama yaparken devrilen traktörün altında kalan çiftçi Haydar Güler (61) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kolköyü Mahallesi'nde meydana geldi. Haydar Güler kullandığı traktörle kayısı bahçesinde ilaçlama yaptığı sırada araç kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Güler'i gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları müdahalenin ardından Güler'i Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarıladı.

Haydar Güler'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı. 6.04.2026 20:20:25.
Advertisement
