Kaymakam Baycar, Cizre Sualtı Grup Amirliğinde personelin taleplerini dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam Baycar, Cizre Sualtı Grup Amirliğinde personelin taleplerini dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaymakam Baycar, Cizre Sualtı Grup Amirliğinde personelin taleplerini dinledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Dicle Nehri başta olmak üzere arama-kurtarma faaliyetlerinde görev alan Sualtı Grup Amirliğine ziyarette bulundu. Baycar, birimin imkanları ve operasyonel çalışmaları hakkında bilgi aldı, personelin taleplerini dinledi.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Baycar'ın, Dicle Nehri başta olmak üzere bölgede su altı ve su üstü arama-kurtarma faaliyetlerinde kritik bir rol üstlenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine ziyarette bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Baycar'ın görüşmede, birimin mevcut imkanları ve yürüttüğü operasyonel çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldığı, görevi başındaki emniyet personeliyle de sohbet ettiği ifade edildi.

Talep ve ihtiyaçlarla ilgili de bilgi alan Kaymakam Baycar'ın zorlu görevler üstlenen tüm emniyet mensuplarına başarılar ve kolaylıklar dilediği kaydedildi.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerGüvenlikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF’den 7 kulübe puan silme cezası TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç’un o sözleri yeniden gündeme geldi Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
17:33
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’dan Hacıosmanoğlu’na açık destek
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Hacıosmanoğlu'na açık destek
17:27
Özlem Zengin açıkladı Mersin operasyonunda servis edilen ’pijamalı’ görüntüye soruşturma
Özlem Zengin açıkladı! Mersin operasyonunda servis edilen 'pijamalı' görüntüye soruşturma
17:09
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı Tabut yola düştü
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü
16:35
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
15:55
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 17:50:34. #7.13#
SON DAKİKA: Kaymakam Baycar, Cizre Sualtı Grup Amirliğinde personelin taleplerini dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei