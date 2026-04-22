Kaymakam Bilgin, Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.

Kaymakam Bilgin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yunus Emre Anaokulu öğrencisi Elif Naz Demirci'yi makamında ağırladı.

Demirci ile sohbet eden Bilgin ardından koltuğunu temsili olarak öğrenciye devretti.

Ziyarette Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Cemil Tarhan, okul müdürü Adem Dikmen ve öğretmen Songül Ülker de hazır bulundu.