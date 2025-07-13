Kaymakam Bulgurlu'dan Orman Yangınları İçin Bilgilendirme

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, orman yangınları ile mücadele kapsamında köylerde bilgilendirme çalışmalarına katılıyor.

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve orman yangını riskinin artması dolayısıyla Kaymakam Bulgurlu ile beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, Çerkeş Orman İşletme Müdürü Faruk Yazıcı ile orman köylerini ziyaret ederek, vatandaşlara afiş ve broşür dağıttı.

Bu kapsamda orman köyleri, okullar ve çeşitli etkinlik ve eğitimlerle ilçe genelinde bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kaymakam Bulgurlu, herhangi bir yangın veya şüphesi durumunda Acil Çağrı Hattı 112 veya Orman Yangını İhbar Hattı 177 ile iletişime geçilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.