Kaymakam Bulgurlu Gençlik Merkezini Ziyaret Etti

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Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Kaymakam Bulgurlu, ziyarette Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakkı Fidan ve Gençlik Merkezi Müdürü Muhittin Kantar'dan faaliyetler hakkında bilgi aldı, Gençlik Merkezi peyzaj çalışması ile ilçe stadında yapımına başlanan tenis kortu çalışmalarını inceledi.

Çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulunan Bulgurlu, Fidan ve Kantar'a başarılar diledi.