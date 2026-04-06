Kaymakam Daştan\'dan AA\'ya Kutlama Mesajı

Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Daştan, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele döneminde kurulan Anadolu Ajansının gelişen teknolojiye hızla uyum sağlayarak uluslararası alanda da etkinliğini artırdığını belirtti.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin sesi olma misyonunu sürdürdüğünü ifade eden Daştan, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'nin en kritik döneminde kurulan Anadolu Ajansı, ülkemizin güçlü iletişim köprülerinden biri olmayı sürdürmektedir. Tarafsız, hızlı ve ilkeli habercilik anlayışıyla önemli bir görev üstlenen Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."