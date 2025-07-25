Kaymakam Duru Mahalle Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Duru, Çeltikçi ve Köprübaşı mahallelerini ziyaret etti.

Bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet eden Duru, talep ve önerileri dinledi.

Duru, kamu hizmetlerinin her noktaya etkin şekilde ulaştırılması için çalıştıklarını anlattı.