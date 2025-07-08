Kaymakam Erdem Kur\'an Kurslarını Ziyaret Etti

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Kursları gezen Erdem, bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti, eğitim süreçleriyle ilgili bilgi aldı.

Öğrencilere başarı dileyen Erdem, eğitimin sadece akademik başarıyla sınırlı olmadığını, bu tür kursların da önemli olduğunu söyledi.

Çocukların kurslara olan ilgisinin sevindirici olduğunu belirten Erdem, "Bu tür eğitim ortamları hem bilgi edinmeleri hem de değerlerle yoğrulmaları açısından çok kıymetli. Milli ve manevi değerlere sahip bireylerin yetişmesi, toplumsal yapımızın güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor." dedi.