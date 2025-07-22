Ferizli Kaymakamı Muhammed Kaya, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ferizli Şubesini ziyaret etti.
Kaya, ziyarette bulunduğu SGK Ferizli Şubesinin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kurum personeline çalışmalarında başarılar dileyen Kaya, gelecek günlerde mahalleleri gezip, vatandaşlarla bir araya geleceğini ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Kaya SGK Ferizli'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?