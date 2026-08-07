Kaymakam Özderin Kur'an Kursunu Ziyaret Etti
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, yaz Kur'an kursunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Sadıkağa Camisi yaz Kur'an kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan ile kursu ziyaret eden Özderin, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Özderin, çocuklara eğitim hayatlarında başarılar diledi.
Kaynak: AA
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