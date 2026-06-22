Kaymakam Özderin'den şehit ailesine ziyaret

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, şehit ailesi ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Koray Toska'yla Şırnak'ta 1994 yılında terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan komando er Murat Koç'un ailesini evinde ziyaret etti.

Şehit babası Ahmet Koç ile sohbet eden Özderin, ailenin isteklerini dinledi.

"Minik Adımlar Sağlıklı Yarınlar Fiziksel Aktivite Etkinliği" yapıldı

Kırklareli Üniversitesince "Minik Adımlar Sağlıklı Yarınlar Fiziksel Aktivite Etkinliği" yapıldı.

Bilim İletişimi Ofisi Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen programda, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Fulya Demirhan ve Arştırma Görevlisi Ozan Gür, günlük yaşamda kolaylıkla uygulanabilecek fiziksel aktiviteleri anlattı.

Daha sonra halka ve toplarla çeşitli fiziksel aktiviteler yapılarak oyunlar oynandı.