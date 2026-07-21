Kaymakam Ünlü, Jandarma Teğmen Aygör'ü Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam Ünlü, Jandarma Teğmen Aygör'ü Ziyaret Etti

21.07.2026 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kofçaz Kaymakamı Ünlü, Teğmen Aygör'e başarı diledi ve asayiş konularında bilgi aldı.

Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başlayan Teğmen Sema Aygör'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kaymakam Ünlü, Teğmen Aygör ile bir süre görüşerek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette ilçedeki asayiş, güvenlik ve yürütülen çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Çiftçiler anız yangınlarına karşı bilgilendirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesinde çiftçilere anız yangınlarının zararları ve yangınların önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarım topraklarının verimliliğini korumak ve olası çevre ile can güvenliği risklerinin önüne geçmek amacıyla saha faaliyetleri sürdürülüyor.

Bu kapsamda Babaeski ilçesinde görev yapan teknik personel, üreticilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde çiftçilere, anız yakmanın topraktaki organik maddeyi yok ettiği, yararlı mikroorganizmaları öldürdüğü ve toprak yapısını bozduğu anlatıldı. Ayrıca anız yangınlarının başta zeytinlikler, bağlar ve ormanlık alanlar olmak üzere çevredeki ekosisteme, elektrik direklerine ve komşu tarlalara sıçrama riskine dikkat çekildi.

Gıda işletmeleri denetlendi

Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda satış, toplu tüketim ve üretim yerleri denetlendi.

Teknik personel, işletmelerin hijyen koşullarını, saklama şartlarını, mevzuata uygunluk durumlarını ve ürünlerin son kullanma tarihlerini inceledi.

Açıklamada, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin en üst seviyede tutulması amacıyla denetimlerin il genelinde sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Asayiş, Teğmen, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakam Ünlü, Jandarma Teğmen Aygör'ü Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğuzhan Uğur dosyasında bahis baronu Derkan Başer çıktı Oğuzhan Uğur dosyasında bahis baronu Derkan Başer çıktı
“Yeni Parti“ için tarih netleşti Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak "Yeni Parti" için tarih netleşti! Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak
Motosiklet sürücülerine 3,9 milyon lira ceza Motosiklet sürücülerine 3,9 milyon lira ceza
Yamal’ın Trump’a bakışı kupa törenine damga vurdu Yamal'ın Trump'a bakışı kupa törenine damga vurdu
Messi, İsrail destekçisi mi İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
Ünlü oyuncu Murat Cemcir sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu Ünlü oyuncu Murat Cemcir sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu!

09:36
Çekirge istilası mı başladı Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
09:08
Özel’den “Sıra size de gelecek mi“ sorusuna dikkat çeken yanıt
Özel'den "Sıra size de gelecek mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt
08:34
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında
08:31
Vinicius Junior estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü
Vinicius Junior estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü
07:55
Motorine zam geldi İşte il il yeni fiyatlar
Motorine zam geldi! İşte il il yeni fiyatlar
07:46
Üsküdar’da dehşet Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı
Üsküdar'da dehşet! Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 09:49:39. #7.12#
SON DAKİKA: Kaymakam Ünlü, Jandarma Teğmen Aygör'ü Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.