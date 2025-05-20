Kaymakam ve Başkan Semt Pazarını Ziyaret Etti

Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca ve Belediye Başkanı Sezai Çelikten ilçede kurulan semt pazarını ziyaret etti.
Koca ve Çelikten, Yeniçubuk'ta kurulan pazarda esnaflara hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla sohbet etti.
Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Dağıstan Çağıran ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Tugay Olucak ???????da yer aldı.
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