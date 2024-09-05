KAYMEK Personeline Yangınla Mücadele Eğitimi Verildi

Güncel

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından personeline, olası bir yangın durumunda yapılması gerekenleri içeren yangınla mücadele eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen yangınla mücadele eğitimleri personele iş güvenliği kapsamında düzenlenirken, olası bir yangın durumunda KAYMEK personelinin hazır olması da amaçlandı.

Eğitimlerde yangın anında yapılması gerekenlerin neler olduğu personellere anlatıldı.