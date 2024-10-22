Kaynarca'da Ölü Yunus Sahile Vurdu

2 metrelik ölü yunus balığı sahile vurdu
SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaklaşık 2 metre boyunda ölü yunus balığı sahile vurdu.
Kaynarca ilçesi Karaboğaz Mahallesi sahilinde vatandaşlar, kıyıya vurmuş yunus balığını görünce yanına yaklaştı. Herhangi bir tepki vermeyen balığın öldüğünü fark edince şaşıran vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
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